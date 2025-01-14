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Футболіст змінив клубну прописку.

Мексиканський клуб Леон оголосив про підписання атакувального півзахисника Хамеса Родрігеса.

Першу частину сезону Хамес у іспанському Райо Вальєкано, але після шести зіграних матчів попросив клуб розірвати з ним контракт за згодою сторін.

Колумбієць підписав контракт із мексиканським клубом до кінця 2025 року з опцією продовження ще на рік.

Наступного року Леон братиме участь у клубному чемпіонаті світу, де зіграє в одній групі з бразильським Фламенго, туніським Есперансом і англійським Челсі.