Футболіст змінив клубну прописку.
Хамес Родрігес, Getty Images
14 січня 2025, 08:40
Мексиканський клуб Леон оголосив про підписання атакувального півзахисника Хамеса Родрігеса.
Першу частину сезону Хамес у іспанському Райо Вальєкано, але після шести зіграних матчів попросив клуб розірвати з ним контракт за згодою сторін.
Колумбієць підписав контракт із мексиканським клубом до кінця 2025 року з опцією продовження ще на рік.
Наступного року Леон братиме участь у клубному чемпіонаті світу, де зіграє в одній групі з бразильським Фламенго, туніським Есперансом і англійським Челсі.