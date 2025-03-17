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Досвідчений лідер не допоможе "альбіселесте" у найближчих іграх відбору на чемпіонат світу-2026.

Аргентинська футбольна асоціація офіційно оголосила заявку національної збірної Аргентини на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Уругваю та Бразилії.

Так, тренерський штаб "альбіселесте" на чолі з Ліонелем Скалоні з тих чи інших причин залишив поза списком заявлених гравців кількох провідних виконавців: Ліонеля Мессі (Інтер Маямі), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) та Пауло Дибалу (Рома).

Заявка збірної Аргентини на найближчі матчі:

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Вальтер Бенітес (ПСВ), Херонімо Рульї (Марсель)

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Хуан Фойт (Вільярреал), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселья (Рівер Плейт), Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Факундо Медіна (Ланс), Ніколас Тальяфіко (Ліон)

Півзахисники: Леандро Паредес (Рома), Енцо Фернандес (Челсі), Родріго де Пауль (Атлетіко), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Максімо Перроне (Комо), Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Бенха Домінгес (Болонья), Тьяго Альмада (Ліон), Ніко Пас (Комо)

Нападники: Ніколас Гонсалес (Ювентус), Анхель Корреа (Атлетіко), Хуліан Альварес (Атлетіко), Лаутаро Мартінес (Інтер), Сантьяго Кастро (Болонья)

Нагадаємо, матчі Аргентини проти Уругваю та Бразилії у відборі на ЧС-2026 відбудуться 22 та 26 березня відповідно.