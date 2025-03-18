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Українець перебрався до косовського клубу у лютому цього року.

Український півзахисник Денис Костишин потрапив до символічної збірної минулого 25 туру чемпіонату Косова. Про це повідомляє telegrafisport.

Минулого туру 27-річний українець допоміг Дріті зіграти внічию з Дукаг'їні (1:1), забивши м'яч на 39 хвилині.

Нагадаємо, Костишин перебрався до Дріти у лютому цього року. На його рахунку шість матчів, один гол та один асист.

Після 25 турів Дріта набрала 54 очки і посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Косова, випереджаючи Баллкані на 11 балів.