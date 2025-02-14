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27-річний українець підписав контракт до літа 2026 року.

Косовська Дріта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Денисом Костишином.

Угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

До цього Костишин залишив Олександрію, отримавши статус вільного агента.

Нинішнього сезону Костишин провів дев'ять матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Після 19 турів Дріта набрала 43 очки і посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Косова, випереджаючи Баллкані на сім балів.