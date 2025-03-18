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Шалені плани організаторів турніру.

Клубний чемпіонат світу було засновано ще на початку XXI століття, проте цього року він отримає суттєве оновлення турнірної сітки з розширенням до 32 учасників.

США стануть першою країною, де відбуватиметься розіграш цього турніру в новому форматі, із 14 червня по 13 липня 2025 року.

Уболівальники по-різному сприйняли новину щодо повного переосмислення цього змагання, тому представники ФІФА й досі намагаються переконати їх у тому, що ці зміни підуть тільки на краще.

Зокрема, це спробував зробити головний бізнес-директор ФІФА Ромі Гаї під час свого останнього інтерв’ю.

"Ми багато працювали над тим, щоб заохотити наших партнерів, щоб вони зрештою зрозуміли потенціал цього турніру, загальну аудиторію, яку ми для них змоделювали. Цифри говорять нам, що вона має бути близько 3,2 мільярдів. Зокрема, для фіналу очікування надзвичайно високі — від потенційних 2 мільярдів.

Чи збільшить це кількість матчів? Як організація, ми відповідаємо за 1% матчів, які проводяться у світі за рік. Щодо того, що футболісти грають занадто багато ігор, я скажу, що зараз ми граємо по-іншому, аніж це було в минулому.

Якщо ми подивимося на хвилини, зіграні гравцями за сезон, то в 1970-х роках їх було навіть більше, аніж сьогодні, і це також є результатом обмежених заявок клубів того часу.

Інша справа, якщо ми говоримо про чемпіонат світу для клубів. Тут усе просто — якби його не було, ті ж самі клуби їздили б, наприклад, до Америки грати товариські матчі для просувати власні бренди й нарощувати доходи. Тож це не означає, що без чемпіонату світу гравці поїхали б відпочивати на пляжі, як це намагаються подати.

Наш новий продукт буде інноваційним. Ми спробуємо більше залучати клуби до співпраці, аніж під час класичних футбольних матчів, намагаючись запропонувати нові точки зору на вже добре знайому нам гру.

Одна з них уже була підтверджена на останньому засіданні IFAB, що дозволило провести тест на використання натільних камер на суддях. Уперше весь світ побачить очима арбітрів, що відбувається в певні моменти матчу безпосередньо на полі", — заяви футбольний функціонер.

Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу відбуватимуться в 11 містах США: Атланті, Шарлотт, Цінціннаті, Іст-Резерфорд (Нью-Джерсі), Маямі, Нешвіллі, Орландо, Пасадені, Філадельфії, Сіетлі та Вашингтоні.