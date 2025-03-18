46-річний румун очолив команду в середині січня.
Адріан Муту, ФК Петролул
18 березня 2025, 15:33
Петролул на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Адріана Муту.
Угода з 46-річним румунським фахівцем була розірвана через незадовільні результати.
Нагадаємо, Муту очолив Петролул у січні цього року. Він встиг провести дев'ять матчів, у яких було дві перемоги, дві нічиї та п'ять поразок.
Після першого етапу чемпіонату Румунії Петролул посів дев'яте місце та опинився в зоні групи на вибування, де команда програла перший матч Ботошані (0:1).