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Капітану Антверпена діагностували розрив чотириголового м'яза.

У рамках 30-го туру чемпіонату Бельгії проти Стандарда (0:0) капітан та досвідчений центральний захисник Тобі Альдервейрельд отримав серйозну травму.

36-річному центрбеку офіційно діагностували розрив чотириголового м’яза стегна, через що він опиниться поза футболом на невизначений термін.

"Я ніколи цього не очікував. Прямо зараз у мене немає слів, щоб це описати. Що я знаю, так це те, що я зроблю все можливе, щоб ще раз надіти цю прекрасну футболку. Щоб стати капітаном самого прекрасного клубу у світі ще раз. Це буде важка боротьба з часом, і я знаю, що я не на боці переможців. Хочу подякувати всім за душевні повідомлення та підтримку, яку я отримав", — написав Тобі.

У поточному сезоні Тобі Альдервейрельд провів за Антверпен 32 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.