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Попереду в "синьо-жовтих" зустрічі з Італією та Словаччиною.

Збірна України U-17 стартувала в другому кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2025.

Колектив Олександра Ситника потрапив до групи А1, де також опинилися Італія, Словаччина й Хорватія. Останні є господарями відбірного міні-турніру.

Сьогодні, 19 березня, українці зустрілися з хорватами в місті Карловаць і зазнали поразки.

Україна U-17 — Хорватія U-17 1:2

Голи: Люсін, 55 (пен.) — Кусанович, 22, 32

Україна U-17: Крапівін, Мельник, Милокост, Костюк (О. Ткаченко, 89), Калюжний, Джурабаєв (Кутья, 59), Петровський, Люсін (Середа, 82), Мурадян (Кучерявий, 46), Зудін, Зубрій (Гамзик, 59).

Хорватія U-17: Граховац, Пайсар (Міятович, 90+2), Кумар, Якірович, Муріка (Костелац, 82), Войводич, Смілянич, Радош (Бурцар, 75), Н. Горват (Бенкотич, 82), П. Горват, Кусанович (Мішура, 82).

Попередження: Радош, Якірович, Кумар

Зазначимо, що 22 березня Україна протистоятиме Італії (Луцько, 13:00 за Києвом), а 25-го — Словаччині (Сесвете, 16:30). Для виходу на Євро-2025 потрібно фінішувати в групі першими.