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Український воротар продовжить кар'єру в Казахстані.

Український голкіпер Олексій Шевченко підписав контракт із казахстанським клубом Окжетпес, який виступає у найвищому дивізіоні країни.

Перехід 33-річного воротаря на правах вільного агента був організований агентством Easy Progress Agency, а угода розрахована на один сезон.

Шевченко – триразовий чемпіон України та володар Кубка України у складі Шахтаря. Має значний досвід виступів у єврокубках, зокрема в групових етапах Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Раніше він грав у клубах з України, Грузії та Польщі.

Останнім клубом Олексія Шевченка був Заглембє Сосновець, який він залишив влітку минулого року.

Окжетпес із Кокшетау став переможцем Першої ліги Казахстану за підсумками 2024 року та повернувся до Прем'єр-ліги.