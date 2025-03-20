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Футболіст спробує себе у новому виді спорту.

Колишній півзахисник київського Динамо Мілош Нінкович змінить вид спорту та візьме участь у чемпіонаті світу 2025 року з Socca.

"Маючи на своєму імені кілька чемпіонатів А-ліги, Прем'єр-ліги та Кубок FFA, Мілош приносить переможний менталітет, який нам потрібен, коли ми починаємо підготовку до нинішнього турніру", — сказано в пості збірної Австралії з Socca у Facebook.

Останнім клубом 40-річного серба з автралійським корінням був Сідней, за який Мілош виступав з 2015 по 2024 рік. За цей час він тричі ставав чемпіоном Австралії, а також одного разу взяв трофей Кубку країни.

Нагадаємо, Нінкович виступав за київське Динамо з 2004 до 2013 року. На його рахунку 168 матчів за першу команду, 15 голів та 21 асист.