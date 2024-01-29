Інше

Сербський хавбек закінчував кар'єру в Австралії.

Колишній півзахисник київського Динамо Мілош Нінкович оголосив про завершення кар'єри, про що повідомляє прес-служба його останнього клубу Вестерн Сідней.

У своєму останньому сезоні 39-річний серб провів лише п'ять матчів за австралійський клуб.

Контракт гравця був розрахований до кінця сезону, але футболіст вирішив достроково його припинити.

Нагадаємо, Нінкович виступав за Динамо з 2004 до 2013 року. На його рахунку 160 матчів за "біло-синіх", у яких він забив 15 голів та віддав 16 асистів.

Крім Динамо та Вестерн Сідней, Нінкович виступав за Евіан, Црвену Звезду та Сідней.

Також на рахунку Мілоша 28 поєдинків у футболці збірної Сербії, де він відзначився двома асистами.