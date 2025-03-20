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Футболіст не грав упродовж двох років.

Колишній нападник Ньюкасла Папісс Сіссе відновить свої виступи у складі Аль-Кабіли. Про це повідомляє прес-служба еміратського клубу.

Деталі угоди із 39-річним сенегальцем не розголошуються.

Останнім клубом Сіссе був Ам'єн, який він залишив влітку 2023 року. Також він виступав за Мец, Фрайбург, Аланьяспор, Шандунь Лунен, Фенербахче, АС, Шатору та Різеспор.

Додамо, що команду тренує колишній партнер Сіссе по "сороках" Стівен Тейлор.

Наразі Аль-Кабіла посідає четверте місце у четвертому дивізіоні чемпіонату ОАЕ.