Головним арбітром виступить Микола Балакін.
Микола Балакін, Getty Images
20 березня 2025, 12:20
Українські арбітри обслуговуватимуть матч відбірного циклу ЧС-2026 у групі J між збірними Ліхтенштейну та Північної Македонії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром матчу призначено Миколу Балакіна, якому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут. Резервним рефері призначено Дениса Шурмана.
За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Олексій Деревінський.
Нагадаємо, матч Ліхтенштейн — Північна Македонія пройде у суботу, 22 березня, о 16:00 за Києвом.