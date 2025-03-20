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Не в контексті Панамського каналу, хоча...

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про майбутній матч в рамках півфіналу Ліги націй КОНКАКАФ з національною командою Панами. Його слова наводить ESPN.

"Нам потрібно грати за свою країну та завжди намагатися бути кращими, щоб перемогти суперника.

Я думаю, що це велика помилка, якщо ми говоримо про політику, тому що люди не очікують, що ми говоритимемо таким чином. Це не означає, що я не сильний, і в мене є свої цінності та своє бачення ситуації, але я думаю, що бути шанобливим і бути дуже сильним хлопцем — це... нічого не говорити і бути зосередженим тільки на тому, щоб допомогти футболісту вдосконалюватися та перемагати.