Не в контексті Панамського каналу, хоча...
Маурісіо Почеттіно, getty images
20 березня 2025, 15:56
Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про майбутній матч в рамках півфіналу Ліги націй КОНКАКАФ з національною командою Панами. Його слова наводить ESPN.
"Нам потрібно грати за свою країну та завжди намагатися бути кращими, щоб перемогти суперника.
Я думаю, що це велика помилка, якщо ми говоримо про політику, тому що люди не очікують, що ми говоритимемо таким чином. Це не означає, що я не сильний, і в мене є свої цінності та своє бачення ситуації, але я думаю, що бути шанобливим і бути дуже сильним хлопцем — це... нічого не говорити і бути зосередженим тільки на тому, щоб допомогти футболісту вдосконалюватися та перемагати.
Ми хочемо знищити Панаму. Ми хочемо знищити наступного суперника. Ми хочемо перемогти, але при цьому знищити їх. Коли я кажу про знищення, то маю на увазі спортивну складову", — сказав Почеттіно.
Матч між США та Панамою відбудеться завтра, о 01:00 за київським часом.