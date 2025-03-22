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Незважаючи на помилку проти України, бельгійський центрбек все ще цікавить інші клуби.

Центральний захисник збірної Бельгії та Дженоа Коні Де Вінтер може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники команд із англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А вже розпочали перші переговори щодо можливого трансферу 22-річного бельгійця.

Незважаючи на помилку у грі Ліги націй проти України, Де Вінтер демонструє впевнену гру, що привернуло увагу європейських грандів. Очікується, що перехід бельгійця відбудеться в найближче трансферне вікно.

У поточному сезоні Коні Де Вінтер провів за Дженоа 18 матчів, в яких він забив 3 голи.