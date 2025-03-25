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Тимчасово команду очолив Марко Донадель.

Монреаль на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Лорана Куртуа.

Причиною відходу 46-річного спеціаліста стали невдалі результати команди на старті нового сезону.

Куртуа очолював команду з січня минулого року — під його керівництвом Монреаль посів восьме місце у Східній конференції МЛС минулого сезону, після чого програв Атланті (2:3) у плей-оф.

Тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера буде Марко Донадель, який раніше працював у тренерському штабі Куртуа.

Нагадаємо, у складі Монреалю виступає українець Геннадій Синчук, який у січні підписав контракт до 2028 року.

Після п'яти турів нового сезону Монреаль набрав лише одне очко та посідає останнє місце у Східній конференції МЛС.