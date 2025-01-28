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Молодий українець продовжить кар'єру в МЛС.

Монреаль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім вінгером Металіста Геннадієм Синчуком.

Угода розрахована до кінця 2028 з опцією продовження ще на один сезон.

Також угода була підписана в рамках U22 initiative, що дозволяє клубам МЛС підписувати трьох гравців до 22 років при зменшеній сумі контрактів у платіжній відомості.

Раніше була інформація, що Синчук підписав контракт із Болоньєю, але перші півроку проведе у Монреалі.

Нинішнього сезону Синчук провів сім матчів, у яких забив один гол.

Минулого сезону Монреаль посів десяте місце у Східній конференції МЛС.