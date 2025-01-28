Молодий українець продовжить кар'єру в МЛС.
Геннадій Синчук, ФК Монреаль
28 січня 2025, 19:45
Монреаль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім вінгером Металіста Геннадієм Синчуком.
Угода розрахована до кінця 2028 з опцією продовження ще на один сезон.
Також угода була підписана в рамках U22 initiative, що дозволяє клубам МЛС підписувати трьох гравців до 22 років при зменшеній сумі контрактів у платіжній відомості.
Раніше була інформація, що Синчук підписав контракт із Болоньєю, але перші півроку проведе у Монреалі.
Нинішнього сезону Синчук провів сім матчів, у яких забив один гол.
Минулого сезону Монреаль посів десяте місце у Східній конференції МЛС.