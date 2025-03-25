Форвард Атлетіко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Мексики.
Анхель Корреа, Getty Images
25 березня 2025, 18:48
Тигрес веде переговори з нападником Атлетіко Мадрид Анхелем Корреа щодо можливого трансферу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, мексиканський клуб пропонує аргентинцю вигідний контракт до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.
Перехід 28-річного футболіста може стати одним із найбільших трансферів Мексики цього літа. Однак поки що сторони знаходяться на початковій стадії переговорів.
Анхель Корреа виступає за Атлетіко з 2015 року та зіграв понад 400 матчів за клуб, ставши чемпіоном Іспанії у 2021 році. Його контракт спливає влітку 2026 року.