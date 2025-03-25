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Форвард Атлетіко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Мексики.

Тигрес веде переговори з нападником Атлетіко Мадрид Анхелем Корреа щодо можливого трансферу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мексиканський клуб пропонує аргентинцю вигідний контракт до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Перехід 28-річного футболіста може стати одним із найбільших трансферів Мексики цього літа. Однак поки що сторони знаходяться на початковій стадії переговорів.

Анхель Корреа виступає за Атлетіко з 2015 року та зіграв понад 400 матчів за клуб, ставши чемпіоном Іспанії у 2021 році. Його контракт спливає влітку 2026 року.