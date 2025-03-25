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Луї допоміг чехам розгромити французьких однолітків у товариському матчі.

Лівий вінгер Луї Буффон, старший син легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона, відзначився дебютним голом за збірну Чехії U-18.

У контрольному поєдинку з французькими однолітками 17-річний нападник з'явився на полі по перерві, за нічийного рахунку (1:1). Спаринг завершився перемогою чехів (4:1), а Буффон уразив ворота суперника на 64-й хвилині.

Чехія U-18 — Франція U-18 4:1

Голи: Наскос, 35, Гаврлік, 46, Буффон, 64, Мічек, 86 — Кабраль, 13

Для Луї це був третій матч за збірну Чехії U-18. Із країною він пов'язаний через матір, модель Алену Шередову, і в нього також є італійське громадянство (народився в Турині).

На клубному рівні гравець представляє Пізу U-19.