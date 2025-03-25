Луї допоміг чехам розгромити французьких однолітків у товариському матчі.
Луї Буффон, instagram.com/louisbuffon9
25 березня 2025, 20:46
Лівий вінгер Луї Буффон, старший син легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона, відзначився дебютним голом за збірну Чехії U-18.
У контрольному поєдинку з французькими однолітками 17-річний нападник з'явився на полі по перерві, за нічийного рахунку (1:1). Спаринг завершився перемогою чехів (4:1), а Буффон уразив ворота суперника на 64-й хвилині.
Чехія U-18 — Франція U-18 4:1
Голи: Наскос, 35, Гаврлік, 46, Буффон, 64, Мічек, 86 — Кабраль, 13
Для Луї це був третій матч за збірну Чехії U-18. Із країною він пов'язаний через матір, модель Алену Шередову, і в нього також є італійське громадянство (народився в Турині).
На клубному рівні гравець представляє Пізу U-19.