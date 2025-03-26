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Форвард розповів історію про розставання з клубом.

Аргентинський нападник Серхіо Агуеро завершив професійну кар’єру ще взимку 2021 року в якості футболіста каталонської Барселони, до складу якої перебрався за пів року до цього з англійського Манчестер Сіті в статусі вільного агента.

Розставання з "містянами" для гравця тоді було морально важким процесом, адже він присвятив цьому клубу 10 років своєї професійної кар’єри.

Як відбувався відхід із команди Хосепа Гвардіоли Агуеро розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"У мене був контракт до 2021 року, і Манчестер Сіті сказав мені за п'ять чи шість місяців до того, що вони не будуть продовжувати угоди зі мною.

Тож я почав шукати собі новий клуб.

Очевидно, що я хотів продовжувати грати за Сіті, тому що це був мій дім. Я хотів, можливо, ще один рік і був готовий сидіти на лавці запасних, якщо буде потрібно", — заявив аргентинський виконавець.

Загалом за Манчестер Сіті Агуеро провів 390 матчів, забив 260 голів та віддав 64 гольові передачі.