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Складна ситуація для африканської конфедерації футболу.

Молодіжний Кубок Африки серед збірних до 20 років спочатку планувалося провести з 26 квітня по 18 травня 2025 року в Кот-д'Івуарі.

Однак, як повідомляє Vi.nl з посиланням на офіційну прес-службу Африканської футбольної конфедерації (CAF), за місяць до старту турніру країна відмовилася від участі у якості організатора.

Причини такого несподіваного рішення не повідомляються, але, за даними ЗМІ, Кот-д'Івуар не зможе організувати турнір ні у фінансовому, ні в логістичному плані.

Президент Федерації футболу Кот-д'Івуару Ясін Ідріс Діалло висловив жаль у зв'язку з прийнятим в останню хвилину рішенням, але також подякував усім, хто працював над організацією турніру.

Це рішення створює серйозну проблему для CAF. Вкрай неясно, чи знайде конфедерація альтернативне рішення за такий короткий термін — чи буде перенесення турніру чи його скасування.

Зазначається, що це також удар для національних команд, які вже розпочали підготовку до турніру.