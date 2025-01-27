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Турнір відбудеться у Марокко.

Сьогодні, 27 січня, у столиці Марокко пройшла церемонія жеребкування групового етапу Кубка африканських націй-2025.

24 національні команди були поділені на шість груп по чотири збірні.

Результати жеребкування КАН-2025:

Група А: Марокко, Малі, Замбія, Коморські острови.

Група В: Єгипет, ПАР, Ангола, Зімбабве.

Група С: Нігерія, Туніс, Уганда, Танзанія.

Група D: Сенегал, ДР Конго, Бенін, Ботсвана.

Група E: Алжир, Буркіна-Фасо, Екваторіальна Гвінея, Судан.

Група F: Кот дʼІвуар, Камерун, Габон, Мозамбік.

Нагадаємо, турнір пройде у Марокко з 21 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року.