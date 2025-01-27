Турнір відбудеться у Марокко.
Церемонія жеребкування КАН-2025, Getty Images
27 січня 2025, 23:15
Сьогодні, 27 січня, у столиці Марокко пройшла церемонія жеребкування групового етапу Кубка африканських націй-2025.
24 національні команди були поділені на шість груп по чотири збірні.
Результати жеребкування КАН-2025:
Група А: Марокко, Малі, Замбія, Коморські острови.
Група В: Єгипет, ПАР, Ангола, Зімбабве.
Група С: Нігерія, Туніс, Уганда, Танзанія.
Група D: Сенегал, ДР Конго, Бенін, Ботсвана.
Група E: Алжир, Буркіна-Фасо, Екваторіальна Гвінея, Судан.
Група F: Кот дʼІвуар, Камерун, Габон, Мозамбік.
Нагадаємо, турнір пройде у Марокко з 21 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року.