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Українець провів блискучу гру.

Нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук висловився після перемоги над Панатінаїкосом (4:2) у першому турі "чемпіонської групи" чемпіонату Греції. Його слова наводить a-sports.

"Такі матчі дійсно особливі. Атмосфера шалена, стадіон неймовірний. Я гордий, дуже гордий за цю гру, за те, що я забив два голи в дербі.

Щоб виграти титул, потрібно бути сфокусованим щодня, не потрібно думати про чемпіонство. Так, у нас є різниця в набраних очках, але через два дні ми граємо в Кубку з АЕКом. Нам потрібно добре відпочити, підготуватися і подивимося, що станеться далі.

Голи — це моя робота. Я радий, що забив. Впевнений, що заслужив ці голи, тому що більшість людей не бачать моєї роботи поза грою", — сказав Яремчук.

Цього сезону Роман Яремчук відіграв за Олімпіакос 27 матчів, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.