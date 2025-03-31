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Тренер похвалив українця за гру з Панатінаїкосом.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар висловився щодо дубля форварда Романа Яремчука у грі з Панатінаїкосом (4:2) у першому турі "чемпіонської групи" чемпіонату Греції.

"Яремчук – гравець, який з початку сезону працює без зупинок, нічого не заявляючи і не вимагаючи, не підвищуючи голос і не вимагаючи більше, ніж те, що він отримував.

Від нападника ми отримуємо не просто гол, Яремчук робить набагато більше на полі, що було видно з його першого взяття воріт. Хтось може сказати, що винен воротар, але якщо нападник не йде відбирати м’яч, то голу не буде. Ми просимо його бути агресивним і бігати без м'яча, він показав, що може це", — сказав тренер.

Олімпіакос із 63-ма очками йде першим у турнірній таблиці.