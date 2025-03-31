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Серйозна заява.

Дієго Армандо Марадона Сінагра, який є сином легендарного Дієго Марадони, висловився про суд з приводу смерті свого батька. Його слова наводить Marca.

"Я стежу за судом, і це дуже складний час для всіх нас, але ми готові до цього. Найбільший біль у цій справі мені завдає те, що вони вбили мого батька. Це очевидно. Вони не доглядали за ним належним чином і нічого не зробили, щоб врятувати його.

Якби вони лікували його належним чином, він міг би сидіти зараз поруч зі мною. Не можу прийняти, що вони нічого не зробили. Впевнений, що ми доведемо, що це була смерть через недбалість.

Після стількох років судових розглядів і крадіжки грошей мій батько виявився вигідним для них тільки після смерті. Я не знаю чому. Але те, як діяли лікарі й ті, хто їх призначив, не залишає мені іншого вибору", — сказав син Марадони.

Нагадаємо, Дієго Армандо Марадона помер 25 листопада 2020 року через раптову зупинку серця.