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Олександр Ситник поділився враженнями від відбору Євро-2025.

Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олександр Ситник підбив підсумки невдалого другого раунду відбору Євро-2025.

"Звичайно, є розпач, бо хотілося виступити краще. Але маємо те, що маємо. Ми розуміли, що в нас серйозна група із сильними суперниками. Попри це, для себе ми ставили максимальні цілі — посісти перше місце або як мінімум пробитися на чемпіонат світу. Можливо, ми й могли б досягти більшого, ніж третє місце, але нам трохи не вистачило часу, щоб потренуватися.

Ситуація із жеребом теж трохи вплинула на результати. Ми відкривали турнір проти господарів, потім була сильна Італія, і лише в третьому поєдинку, не применшуючи заслуг словаків, ми зустрічалися з командою, яка за рівнем трохи поступалася першим двом нашим опонентам. А такі мінітурніри завжди краще починати з позитивного результату, щоб потім легше було будувати стратегію.

Я вже казав, що нам трохи забракло часу. Ми приїхали за два дні до старту змагань, і було складно зрозуміти, в якому стані наші футболісти, особливо гравці, які виступають за кордоном. Статистика — це одне, а побачити виконавця на власні очі — зовсім інше. І до ладу попрацювати над стандартами біля своїх воріт також не вийшло, що теж зіпсувало нам результат. Можна сказати, що до матчу з Хорватією ми підійшли не в оптимальному стані. Хоча якщо подивитися на саму гру, вона була рівною.

На поєдинок проти Італії у наших футболістів було шалене налаштування. Ми розуміли, із ким граємо, але нам потрібна була перемога. Гра вийшла напруженою. На наших хлопців більше тиснув результат, адже італійці мали за спиною три очки. Незважаючи на те, що ми віддали м'яч суперникові, перший тайм ми провели на дуже гарному рівні. Команда, по суті, нічого не дала створити опоненту, а самій їй вдалося відзначитися.

Гра була інтенсивною та енергозатратною, тому під кінець було видно, що наші хлопці втомилися. До того ж і заміни не виправдали очікувань тренерського штабу, нам не вдалося відсунути гру від своїх воріт. Трохи не дотерпіли, забракло концентрації на стандартах. Пропустивши гол на 90 хвилині, наші гравці засмутилися, емоційно це складно, а італійці, навпаки, впіймали кураж і відразу забили другий м'яч. Проте через таке теж потрібно пройти. У роздягальні я подякував команді за віддачу, футболісти залишили на полі всі сили.

Після поєдинку з Італією ми дуже багато з гравцями працювали над психологією, спілкувалися, було багато теорії, ми навіть тренування робили емоційними, аби підбадьорити колектив. І я радий, що футболісти дослухалися. Нам вдалося повернути команді зарядженість на боротьбу. Це я вже говорю, знаючи, як проходив матч проти словаків. Надто в нас не було бажання опускатися до Ліги В.

Можливо, із реалізацією виникали проблеми, але переможний гол під завісу зустрічі, можна сказати, скинув пута з футболістів, команда видихнула. Ось такої впевненості нам і не вистачало в перших двох поєдинках відбору, аби вчасно поставити крапку.

Найближчі плани команди? До офіційних стартів іще далеко, але щоб не втрачати зв'язків, ми проводитимемо тренувальні збори, найближчий з яких має відбутися в червні", — наводить слова Ситника прес-служба УАФ.

Нагадаємо, Україна не змогла пройти у фінальну частину Євро-2025, посівши третє місце у групі, поступившись Італії та Хорватії, і випередивши лише Словаччину.