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У "синьо-жовтих" виникли проблеми з британськими візами.

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти до Великої Британії на перший матч другого кваліфікаційного раунду Євро-2025.

Сьогодні, 2 квітня, "синьо-жовті" мали зустрітися з Австрією. Офіційний сайт УАФ повідомляє, що у встановлену дату поєдинок не відбудеться.

"Команді вчасно не надали британські візи, попри те, що українська делегація виконала всі необхідні процедури у встановлені терміни, завчасно подавши документи 12 березня. Видача віз команді була погоджена та візи мали надійти безпосередньо до візового центру в Києві ще до моменту від'їзду команди до Польщі для подальшого вильоту до Англії, але через логістичні труднощі в компанії, що співпрацює з офіційним візовим центром Великої Британії в Україні, цього не сталося.

Виліт до Великої Британії був запланований на вчора. Два дні підопічні Олега Бортника перебували в польському Кракові в очікуванні вирішення ситуації.

Врешті після відповідного запиту УАФ кілька годин тому представники влади Великої Британії та Англійської асоціації погодили можливість допуску команди у Велику Британію без фізичної наявності віз, враховуючи наявний позитивний розгляд колективної заявки жіночої збірної на їх отримання та проблемою з їх отриманням унаслідок форс-мажорних обставин із боку візового центру, незалежних від УАФ.

Однак, на жаль, єдиною можливою логістичною опцією добратися з Кракова до Ліверпуля після моменту отримання даного погодження виявився переліт із прибуттям команди до місця призначення сьогодні біля опівночі за місцевим часом, що унеможливлює проведення матчу сьогодні", - йдеться в заяві УАФ.

Організація звернулася до УЄФА з проханням перенести матч на завтра, 3 квітня, але там, посилаючись на "обмежені строки міжнародного вікна та щільний графік матчів даного групового раунду відбору", відмовили й зазначили, що гра має відбутися своєчасно. УАФ передає, що результат поєдинку тепер визначатиметься відповідно до регламенту змагань.