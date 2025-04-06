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Перша з жовтня 2024 року поразка пірейського клубу в чемпіонаті Греції.

У рамках другого туру чемпіонської групи грецької Суперліги-2024/25 ПАОК приймав Олімпіакос у Салоніках.

Господарі поля швидко двічі уразили ворота гостей зусиллями Янніса Константеліаса й Маді Камара. Гості ж зуміли відповісти вже по перерві, коли автогол на свій рахунок записав Янніс Міхайлідіс. Пізніше колектив Резвана Луческу залишився в меншості через вилучення, але це не завадило йому втримати перемогу.

ПАОК із 52-ма очками йде третім у турнірній таблиці, тоді як Олімпіакос із 63-ма заліковими балами перебуває на першій сходинці.

ПАОК — Олімпіакос 2:1

Голи: Константеліас, 5, Камара, 11 — Міхайлідіс, 52 (авт.)

ПАОК: Котарські — Састре, В'єтеска, Міхайлідіс, Баба — оздоєв (Шваб, 83), Пелкас (Тайсон, 66) — Живкович, Камара, Константеліас (Мейте, 78) — чалов (Саматта, 66)

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья (Оньємаечі, 46), Б'янкон (Мартінш, 46), Карму, Пірола — Родіней, Гарсія (Музакітіс, 86), Ессе (Пальма, 72), Шикінью — Яремчук, Ель Каабі

Попередження: оздоєв, Пелкас, Живкович — Ессе, Б'янкон, Яремчук

Вилучення: Камара, 74

Для Романа Яремчука це був 28-й у ході поточної кампанії матч у всіх турнірах. Зараз на рахунку гравця вісім голів і два асисти.