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Українець не забив з 11 метрів.

​Український нападник Артем Бєсєдін, виступаючи за чеський клуб Лішень, не реалізував пенальті у матчі проти Варнсдорфа.

На 50-й хвилині зустрічі, за рахунку 2:1 на користь Варнсдорфа, Бєсєдін отримав шанс зрівняти рахунок, але його удар з 11-метрової позначки був відбитий воротарем суперника.

У підсумку, Лішень не зміг уникнути поразки від одного з аутсайдерів ліги.

Після матчу головний тренер Лішеня Мілан Валахович висловив невдоволення виконанням пенальті.

"Пенальті був погано пробитий гравцем, який не мав його виконувати", — сказав тренер.