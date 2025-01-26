Україна

Артем вважає, що ставка на молодь виправдає себе.

Екснападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував те, що головний тренер киян Олександр Шовковський дедалі більше залучає до першої команди гравців із академії.

"Я маю контакти з деякими футболістами Динамо, а також з тренерським штабом. Зараз клуб вибрав таку філософію, що грає молодь, футболісти з динамівської академії. Це дуже важка і кропітка праця.

Авжеж, на євроарені це буде даватися взнаки. Але я вважаю, що це правильно. І грає більше українці, наші хлопці. В останньому матчі з Галатасараєм команда не розгубилася і достойно закінчила поєдинок. Тому я вважаю, що з кожною грою молоді хлопці будуть прогресувати і набиратися досвіду. Так, вони не так виступають, як хотілося б, але на це потрібен час. І я впевнений, що в Динамо буде все гаразд у цьому плані", — сказав Бєсєдін.

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