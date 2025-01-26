Артем вважає, що ставка на молодь виправдає себе.
АРТЕМ БЄСЄДІН, ФК ОРДАБАСИ / INSTAGRAM.COM/FC__ORDABASY
26 січня 2025, 14:59
Екснападник Динамо Артем Бєсєдін прокоментував те, що головний тренер киян Олександр Шовковський дедалі більше залучає до першої команди гравців із академії.
"Я маю контакти з деякими футболістами Динамо, а також з тренерським штабом. Зараз клуб вибрав таку філософію, що грає молодь, футболісти з динамівської академії. Це дуже важка і кропітка праця.
Авжеж, на євроарені це буде даватися взнаки. Але я вважаю, що це правильно. І грає більше українці, наші хлопці. В останньому матчі з Галатасараєм команда не розгубилася і достойно закінчила поєдинок. Тому я вважаю, що з кожною грою молоді хлопці будуть прогресувати і набиратися досвіду. Так, вони не так виступають, як хотілося б, але на це потрібен час. І я впевнений, що в Динамо буде все гаразд у цьому плані", — сказав Бєсєдін.
Нагадаємо, Аш-Шабаб домовився про трансфер Бущана.