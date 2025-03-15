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Для українського форварда це був третій поєдинок за чеський клуб.

Лішень у матчі 19 туру другого дивізіону чемпіонату Чехії в гостях обіграв Опаву з рахунком 2:1.

У цьому матчі своїм дебютним голом за чеський клуб відзначився український нападник Артем Бєсєдін, для якого це був лише третій поєдинок у команді.

На 36 хвилині Лішень подвоїв перевагу в рахунку завдяки автоголу Томаша Яшшо. Господарі поля забили єдиний м'яч на 87 хвилині зусиллями Лібора Козака.

Після 19 турів Лишень набрав 26 очок і посідає шосте місце у другому дивізіоні чемпіонату Чехії.