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Українець відіграв один тайм матчу проти Шарлотт у МЛС.

Правий вінгер Геннадій Синчук дебютував за Монреаль, куди перебрався з харківського Металіста взимку 2025 року.

Українець з'явився на полі Стад Сапуто по перерві матчу проти Шарлотт, за рахунку 1:0 на користь гостей. Поєдинок проходив у рамках восьмого туру МЛС-2025.

Уникнути домашньої поразки підопічним виконувача обов'язків головного тренера Монреаля Марко Донаделя так і не вдалося.

Монреаль — Шарлотт 0:1

Гол: Б'єль, 16

Від статистичних порталів WhoScored і Sofascore за підсумками поєдинку з Шарлотт 18-річний вихованець харківського Металіста отримав оцінки 7.0 (третій найкращий показник серед гравців Монреаля) і 7.5 (третій/четвертий) відповідно.

Клуб із Канади зараз іде останнім, 15-м у турнірній таблиці східної конференції, маючи всього два залікових бала. Наступної неділі, 20 квітня, Монреаль прийматиме Орландо Сіті.