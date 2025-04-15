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Українець став вільним агентом.

Казахстанський Ордабаси на своєму офіційному сайті оголосив про відхід українського універсала Євгена Макаренка.

Деталі розриву контракту із 33-річним українцем не називаються.

Нагадаємо, Макаренко виступав за Ордабаси з літа 2023 року. На його рахунку 44 матчі, чотири забиті м'ячі та два асисти.

Також додамо, що до казахстанського клубу вихованець Динамо виступав за Кортрейк, Динамо-2, Динамо, Фехервар, Говерлу та Андерлехт.