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Аарон Бупендза помер у віці 28 років.

Прес-служба бухарестського Рапіда повідомила про трагічну смерть свого колишнього гравця Аарона Бупендзи.

Клуб не дає інформації про те, як сталася трагедія, проте, за відомостями ЗМІ, 28-річний габонець випав з 11 поверху будівлі в Китаї, де виступав за Ханчжоу Грінтаун.

Наразі поліція розпочала розслідування інциденту і вже має три версії: самогубство, нещасний випадок та конфлікт з братом у його квартирі.

Також додамо, що у 2021 році гравцем збірної Габону цікавилося київське Динамо, коли він виступав за турецький Хатайспор.

Також Бупендза виступав за Цинциннаті, По, Аль-Арабі, Бордо, Аль-Шабаб, Тур, Фейренсе, Рапід 1923, Газелек Аяччо та Чжецзян.

Крім цього, Аарон встиг провести 34 матчі за збірну Габона, в яких забив вісім голів.