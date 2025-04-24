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Бразильський фахівець вирішив подбати про своє здоров'я.

Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте взяв перерву у кар'єрі на невизначений термін, щоб подбати про своє здоров'я. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, 63-річного фахівця, який привів збірну Бразилії до перемоги на Кубку Америки у 2019 році, було госпіталізовано через проблеми із серцем у серпні минулого року. Пізніше його було звільнено з Фламенго.

"Я усвідомив, що бувають моменти, коли потрібно визнати, що, як людина, я можу бути вразливим і прийняття цього, безумовно, зробить мене сильнішим.

Я пристрасно ставлюся до того, що роблю, і буду продовжувати бути таким, але після розмови з сім'єю і спостереження за сигналами, які подавало моє тіло, я вирішив подбати про себе стільки часу, скільки буде потрібно.

Як стало публічно відомо, велися переговори з Корінтіансом, але вони були призупинені через важке, але необхідне рішення", — сказав Тіте.

Додамо, що Тіте з 2016 по 2022 рік був головним тренером збірної Бразилії. Він залишив національну команду після вильоту у чвертьфіналі ЧС-2022 у Катарі.