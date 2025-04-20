Іспанія

Італієць розглядає різні варіанти майбутнього, але тренерство збірної Бразилії залишається для нього пріоритетом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті близький до того, щоб змінити клубну роботу на національну — досвідчений італієць серйозно розглядає можливість очолити збірну Бразилії вже цього літа. Про це повідомляють джерела, наближені до перемовин.

Попри чинний контракт із Реалом до літа 2026 року, Анчелотті розглядає кілька сценаріїв розвитку кар’єри. Один із них — залишитися в структурі мадридського клубу на іншій посаді. Втім, саме варіант із національною командою Бразилії наразі виглядає для нього найпривабливішим.

Федерація футболу Бразилії активно веде переговори з італійцем, вважаючи його головним кандидатом на посаду наставника після звільнення Доривала Жуніора. У разі зриву перемовин у бразильців є план Б — нинішній тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш. Нового головного тренера "Селесао" хочуть призначити до чергових матчів відбору на ЧС-2026.