Інше

У заключному матчі турніру 28 квітня на юних каталонців чекає зустріч із турецьким Трабзонспором.

У рамках півфінального матчу Юнацької ліги УЄФА каталонська Барселона U-19 зустрілася з однолітками з нідерландського АЗ Алкмар.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол вінгера "блаугранас" Жуана Ернандеса, який успішно реалізував пенальті на 7-й хвилині.

Таким чином, юнаки з Барселони вийшли до вирішального раунду Юнацької ліги УЄФА, де 28 квітня на Коловрей Стедіум у швейцарському Ньйоні вони зустрінуться з однолітками з турецького Трабзонспора.

АЗ Алкмар U-19 — Барселона U-19* 0:1

Гол: Жуан Ернандес, 7 (пен.)