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Каталонці продовжують збирати трофеї навіть у віковій категорії U-19.

У рамках фінального матчу поточного розіграшу Юнацької ліги УЄФА каталонська Барселона U-19 у швейцарському Ньйоні зустрілася з однолітками з турецького Трабзонспора.

Уже на початку першого тайму підопічні Жуліано Беллетті гарантували собі перевагу у два голи завдяки зусиллям Ібрагіма Діарра та Андреса Куенки, а вже після перерви каталонці довели рахунок до розгромного.

Незважаючи на те, що юнакам Трабзонспора вдалося відіграти один м'яч наприкінці зустрічі, у підсумки він ніс лише характер "гола престижу". Фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас" із рахунком 4:1. Барселона U-19 — володарка титулу Юнацької ліги УЄФА-2024/25.

Трабзонспор U-19 — Барселона U-19 1:4

Голи: Тібокоглу, 88 — Діарра, 11, 68, Куенка, 18, Альба, 57