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Бразильська конфедерація футболу звернулася до наставника Аль-Хіляля.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що угода між керманичем мадридського Реала Карло Анчелотті та національною збірною Бразилії знаходиться на межі зриву.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, бразильська команда знову розглядає Жорже Жезуша з Аль-Хіляля як головного кандидата на посаду головного тренера, поновивши контакти з португальським фахівцем.

За інформацією джерела, Жезуш уже підтвердив свою готовність очолити національну команду Бразилії та може залишити Аль-Хіляль у найближчі тижні.

Контракт із саудівським клубом не стане перешкодою, якщо сторони досягнуть остаточної домовленості. Бразильська конфедерація футболу налаштована рішуче — питання нового тренера планують вирішити якомога швидше.