Іспанія

Сторони так і не домовились поміж собою.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті за свої дві каденції в клубі встиг зібрати чималу колекцію трофеїв, проте його перебування на чолі "галактікос" у наступному сезоні вже не є актуальним питанням для клубу.

На рівні з інформацією про можливий відхід 65-річного фахівця наприкінці поточної кампанії, з’явились чутки й про те, що національна збірна Бразилії досягла суттєвого прогресу в перемовинах із тренером.

Мадридський Реал поставив тренера перед фактом, що не буде сплачувати жодної компенсації за його відхід до запланованого завершення дії чинного контракту.

А Федерація футболу Бразилії тим часом заявила, що не має наміру чекати, доки тренер владнає питання з клубом, і буде розглядати інших кандидатів, серед яких, зокрема, відомий португалець Жорже Жезуш.

Окрім цього, до Анчелотті звернулись представники клубів із Саудівської Аравії та пропонують йому шалені гроші — 50 млн євро "чистими" за сезон.