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Відверта відповідь півзахисника на питання про шанси команди на турнірі.

Клубний чемпіонат світу в його оновленому та розширеному до 32 команд із 6 конфедерацій відбуватиметься у США з 15 червня по 13 липня.

Американський Інтер Маямі — один з учасників майбутнього турніру, і напередодні півзахисник "чапель" Серхіо Бускетс прокоментував шанси на успіх своєї команди.

"Для мене очевидно, що зараз ми не на тому рівні, щоб змагатись на клубному чемпіонаті світу.

Але ми будемо намагатись боротись у групі, іти від матчу до матчу, чіплятись за результат і, сподіваюсь, пройдемо до наступного етапу. Хоча це й буде дуже важко зробити", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що в суперниках Інтер Маямі за групою A португальський Порту, бразильський Палмейрас та єгипетський Аль-Ахлі.