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Гравці збірної України U-16, УАФ
06 травня 2025, 13:50
Сьогодні, 6 травня, юнацька збірна України U-16 проведе свій другий матч на Турнірі розвитку УЄФА, який проходить у Фінляндії.
Суперником "синьо-жовтих" будуть господарі турніру – Фінляндія. Матч розпочнеться о 17:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Україна U-16 — Фінляндія U-16:
Склад юнацької збірної України U-16
Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар), Денис Столяренко (Легія).
Захисники: Єгор Оніщук (Шахтар), Григорій Шаповалов, Назар Смотрицький (обидва — ЛНЗ), Богдан Левицький (Рух), Маркіян Панчишин (Карпати), Назарій Рудзей (Боруссія Д), Ілля Яблонський (Спортінг).
Півзахисники: Данило Дячок, Данило Єрмак (обидва — Динамо Київ), Євгеній Волошко (Шахтар), Євгеній Горбатов (Олександрія), Ярослав Харкевич (Мілан), Максим Іванов (Сампдорія), Ярослав Кожушко (Славія), Руслан Швець (Райо Махадаонда).
Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Денис Біда (Шахтар), Кірілл Сердюк (Нюрнберг), Владислав Задорожній (Славія), Андрій Добровольський (Ейпен).
Нагадаємо, у першому матчі Україна поступилася Греції (1:3).