Сьогодні, 6 травня, юнацька збірна України U-16 проведе свій другий матч на Турнірі розвитку УЄФА, який проходить у Фінляндії.

Суперником "синьо-жовтих" будуть господарі турніру – Фінляндія. Матч розпочнеться о 17:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-16 — Фінляндія U-16:

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар), Денис Столяренко (Легія).

Захисники: Єгор Оніщук (Шахтар), Григорій Шаповалов, Назар Смотрицький (обидва — ЛНЗ), Богдан Левицький (Рух), Маркіян Панчишин (Карпати), Назарій Рудзей (Боруссія Д), Ілля Яблонський (Спортінг).

Півзахисники: Данило Дячок, Данило Єрмак (обидва — Динамо Київ), Євгеній Волошко (Шахтар), Євгеній Горбатов (Олександрія), Ярослав Харкевич (Мілан), Максим Іванов (Сампдорія), Ярослав Кожушко (Славія), Руслан Швець (Райо Махадаонда).

Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Денис Біда (Шахтар), Кірілл Сердюк (Нюрнберг), Владислав Задорожній (Славія), Андрій Добровольський (Ейпен).

Нагадаємо, у першому матчі Україна поступилася Греції (1:3).