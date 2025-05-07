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Ще одна "грандіозна" думка лідера США.

Президент США Дональд Трамп прокоментував усунення збірної країни-терориста росії від участі у турнірах ФІФА, зокрема від чемпіонату світу 2026 року.

При цьому, коли журналісти запитали лідера США про це питання, то він був здивований, що росію відсторонено...

"Джані бос, я не бос у цьому питанні. Участь збірної росії в чемпіонаті світу може стати хорошим стимулом для завершення війни в Україні", — сказав Трамп на зустрічі з головою ФІФА Джанні Інфантіно.

Інфантіно, у свою чергу, додав: "Ми сподіваємося, що щось станеться, що настане мир, і тоді росію знову приймуть у міжнародні турніри".

Нагадаємо, клуби країни-терориста та збірна були відсторонені від усіх турнірів під егідами ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення на територію України в 2022 році.