Голова УАФ запросив представників УЄФА та ФІФА відвідати Україну на Конгресі.
Шевченко, УАФ
25 квітня 2025, 15:15
Під час XXVII чергового Конгресу Української асоціації футболу після привітальних виступів радника УЄФА щодо національних асоціацій Йозефа Клімента та керівника напрямку щодо роботи з асоціаціями-членами ФІФА Ельхана Маммадова президент УАФ Андрій Шевченко офіційно запросив представників ФІФА та УЄФА відвідати Україну.
"Користуючись нагодою, хотів би повторно запросити керівництво УЄФА та ФІФА в Україну. За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав. Тож чекаємо й на вас", — сказав Андрій Шевченко.
Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко висловив довіру Сергію Реброву.