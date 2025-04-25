Україна

Голова УАФ запросив представників УЄФА та ФІФА відвідати Україну на Конгресі.

Під час XXVII чергового Конгресу Української асоціації футболу після привітальних виступів радника УЄФА щодо національних асоціацій Йозефа Клімента та керівника напрямку щодо роботи з асоціаціями-членами ФІФА Ельхана Маммадова президент УАФ Андрій Шевченко офіційно запросив представників ФІФА та УЄФА відвідати Україну.

"Користуючись нагодою, хотів би повторно запросити керівництво УЄФА та ФІФА в Україну. За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав. Тож чекаємо й на вас", — сказав Андрій Шевченко.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко висловив довіру Сергію Реброву.