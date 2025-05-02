Україна

Команда Юрія Максимова отримала ще одну проблему через фінансові проблеми.

ФІФА ще раз ухвалила рішення покарати полтавську Ворсклу за невиконання фінансових зобов'язань. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Новий трансферний бан датований 30 квітня 2025 року, тоді як попередні санкції від організації набули чинності 8 квітня 2025 року.

Таким чином, команда Юрія Максимова не зможе підписувати нових гравців з інших клубів упродовж наступних трьох трансферних вікон.

Після 26 турів Ворскла набрала 24 очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний матч полтавці проведуть проти Колоса – гра пройде 4 травня.