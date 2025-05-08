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Керманич Бельгії прокоментував історію з голкіпером у збірній.

Головний тренер національної збірної Бельгії Руді Гарсія відреагував на коментар колишнього керманича "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско щодо ситуації довкола основного воротаря команди Тібо Куртуа, якого попередник не викликав до лав національної команди через особистий конфлікт.

"Тедеско говорить те, що думає, і він любить перемагати. Я теж люблю перемагати з Бельгією. Але коли результати не позитивні, це боляче б’є по головному тренеру.

Зараз мені в команді потрібні переможці, тому Куртуа тут. Іноді, можливо, він прямо говорить те, що думає, занадто активно, але я віддаю перевагу саме тому, хто говорить те, що думає, тобі прямо в обличчя", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що Гарсія очолив Бельгію перед перехідними матчами Ліги націй УЄФА проти України та залишив команду в дивізіоні A.