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Екскерманич Бельгії прокоментував висловлювання Куртуа.

Італійський головний тренер Доменіко Тедеско працював на чолі збірної Бельгії з лютого 2023 по січень 2025 років, і чи не найбільше цей період у історії "Червоних дияволів" запам’ятався конфліктом керманича з основним воротарем Тібо Куртуа, після якого гравця мадридського Реала більше не викликали до лав національної команди.

Аж допоки Тедеско не замінив Руді Гарсія, який одним із перших рішень повернув досвідченого голкіпера до лав збірної.

Тим часом Тедеско порушив тривале мовчання та відреагував на інтерв’ю Куртуа, який той дав ще перед перехідними матчами Ліги націй УЄФА проти України.

"Я ще тоді провів прес-конференцію після підтвердження відходу Куртуа із складу "Червоних дияволів". Мені потрібно було прояснити ситуацію. Те, що до цього та потім було написано в ЗМІ, не відповідало дійсності.

Звичайно, я обмірковував це пізніше. Чи правильно зробив, що сказав йому це? Чи добре я впорався з ситуацією? Як це сприйняла команда?

Настає момент, коли це починає смикати колектив у різні боки. Я цього не хотів. Я спокійно ставлюсь до цього питання. Для мене воно остаточно закрите", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що наразі Тедеско перебуває в пошуках нового місця роботи, і в певний момент його пов’язували з туринським Ювентусом.