Завершилася 1173 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Уночі путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Туреччині. Зранку Зеленський наголосив, що спочатку потрібне припинення вогню. А вже увечері він погодився на пропозицію.

🔸 Туреччина готова прийняти переговори між Україною та рф — заявили в адміністрації Ердогана. Сам президент Туреччини поговорив із путіним і зазначив, що «всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів».

🔸 Саме Макрон ініціював дзвінок Трампу з Києва. За словами співрозмовників Politico, президент США відповів, коли у Вашингтоні ще не було навіть 7-ї ранку, і погодився підтримати європейські вимоги.

🔸 Папа Римський Лев XIV під час своєї першої недільної молитви на посаді понтифіка закликав до справедливого та тривалого миру в Україні.

🔸 Угорська сторона перенесла консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин. Вони необхідні для вступу в ЄС.

🔸 Індія та Пакистан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню всього через кілька годин після його встановлення.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1262 дрони-камікадзе та здійснили 3821 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в районах Нової Кругляківки та Загризового — українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали чотири штурми окупаційних військ в районі Білогорівки, з яких два — тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки загарбників.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 — безповоротно. Українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА; також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог проводив шість наступальних дій в районі Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили всі атаки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім атак противника, одна з яких триває дотепер, також ворог завдав двох авіаударів, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 134 артилерійські обстріли, зокрема вісім — із РСЗВ.

Сьогодні варто відзначити воїнів 105-ї окремої бригади територіальної оборони, 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які завдають ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!