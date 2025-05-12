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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 травня 2025 року.

Завершилася 1173 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Уночі путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Туреччині. Зранку Зеленський наголосив, що спочатку потрібне припинення вогню. А вже увечері він погодився на пропозицію.

🔸 Туреччина готова прийняти переговори між Україною та рф — заявили в адміністрації Ердогана. Сам президент Туреччини поговорив із путіним і зазначив, що «всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів».

🔸 Саме Макрон ініціював дзвінок Трампу з Києва. За словами співрозмовників Politico, президент США відповів, коли у Вашингтоні ще не було навіть 7-ї ранку, і погодився підтримати європейські вимоги.

🔸 Папа Римський Лев XIV під час своєї першої недільної молитви на посаді понтифіка закликав до справедливого та тривалого миру в Україні.

🔸 Угорська сторона перенесла консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин. Вони необхідні для вступу в ЄС.

🔸 Індія та Пакистан звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню всього через кілька годин після його встановлення.