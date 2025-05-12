Інше

Новоспечений наставник національної команди хоче бачити більше лідерів у складі.

Напередодні офіційно стало відомо про призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії, і досвідчений фахівець вже планує певні кадрові рішення на новому місці роботи.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, новоспечений керманич "селесао" вже почав обговорення можливого повернення досвідченого опорного півзахисника Каземіро до національної команди.

Анчелотті високо цінує 33-річного хавбека Манчестер Юнайтед і має з ним чудові стосунки ще з часів спільної роботи в мадридському Реалі. Італійський спеціаліст прагне залучити більше досвідчених гравців і лідерів у свою команду.

Каземіро востаннє виступав за збірну Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року. Його повернення може стати важливим кроком у підготовці до найближчих великих турнірів.