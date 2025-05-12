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Італієць очолить "селесао".

Поки що головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті очолить збірну Бразилію. Про це повідомляє офіційний сайт Бразильської футбольної конфедерації.

"Залучення Карло Анчелотті до збірної Бразилії — більше, ніж стратегічний крок. Це заява всьому світу, що ми маємо намір повернутися на вершину світового футболу. Він найвидатніший тренер в історії і керував найвидатнішими командами на планеті. Разом ми напишемо нові славні сторінки в історії бразильського футболу", — заявив очільник бразильського футболу Едналдо Родрігес.

Італійський фахівець розпочне роботу в збірній Бразилії з 26 травня. Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Анчелотті стане першим європейським тренером на чолі "селесао".

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо стане новим тренером Реала.